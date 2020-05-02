"Я тоже хорошая": выпрыгнувшая дочь Началовой напугала мачеху

Юлии Началовой не стало чуть больше года назад. Ее дочь осталась жить с бабушкой и дедушкой по матери. Рядом с их домом находится школа, в которую ходит девочка.

Первое время после смерти матери она, тем не менее, жила с отцом – футболистом Евгением Алдониным, и периодически приезжает к нему в гости. Атлет с радостью принял маленькую Веру в свою новую семью и показал себя примерным папой. Он проводит много времени с дочерью, о чем свидетельствуют их многочисленные совместные фотографии в соцсетях.

Во втором браке у спортсмена родились еще двое детей: сын Артем и дочь Анжелика. Но отношениям наследницы Юлии Началовой с семьей это ничуть не навредило. Вера быстро подружилась с малышами и нашла общий язык с мачехой. Ольга заботится о 13-летней девочке так же, как и о своих детях, что помогло ей пережить трагедию.

Майские праздники дочь Началовой тоже проводит с отцом. В своем инстаграм-аккаунте Ольга Алдонина решила поделиться новым видео, записанным во время ее прогулки по саду. Женщина начала рассказывать, что наслаждается хорошей погодой, как вдруг из кустов на нее неожиданно выпрыгнула Вера.

"Я тоже хорошая!", – радостно закричала девочка.

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Ольга порядком опешила от такого внезапного появления. Но после осознания произошедшего испуг женщины сменился смехом.