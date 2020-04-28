Психиатры бьют тревогу: голос покойницы Началовой без конца преследует "сестричку" Исаеву

Со дня скоропостижной смерти певицы Юлии Началовой пошел второй год. Тяжелее всего, кажется, ее уход приняла подруга и пиарщица Анна Исаева. Артистка называла ее "сестричкой", но и после кончины их связь, кажется, не нарушилась. Теперь же она обнародовала подробности их знакомства.

"Сегодня день поминовения усопших. В моей жизни есть десяток людей, покинувших этот мир и сыгравших в ней важнейшую роль, – рассказала Анна Исаева. – Среди них и Юля Началова – коллега, друг, близкий человек. Каждый раз потери врезаются в мою память, оставляют след в сердце, болезненным эхом отзываются в душе".

"Я научилась терять, – продолжает самая известная пиарщица страны. – Была вынуждена научиться. А еще я остро запоминаю место, где настигла меня смерть близкого, и его голос. Вернее, их голоса, я слышу их родные голоса, как будто они звучали вчера. Я их отчетливо помню".

Со своими многочисленными поклонниками "сестричка" Началовой поделилась архивным фото. На нем Юля запечатлена с певцом Дмитрием Ланским – своим первым мужем, с которым состояла в браке с 2001 по 2004 года. "Я вообще редко встречаю современных людей, не разводившихся хотя бы раз в жизни", – подчеркнула Исаева. Ну, ей с ее богатым жизненным опытом, конечно, виднее.

"Мне часто задают вопрос о том, где и как мы познакомились с Юлей, – откровенничает "сестричка". – Это наше первое совместное фото. Случайное, после концерта в Кремле. Помню накрытые столы, был какой-то майский праздник. Я почему–то подсела к ним. Хотя вокруг были свободные места и очень много артистов. Мы, конечно, знали друг друга, но прежде никогда тесно не общались. В этот вечер вершились наши судьбы. Ведь случайных встреч не бывает. Но мы об этом не знали!"

"Дни.ру" показали этот пост убитой горем Анны Исаевой специалистам по психиатрии. И все в один голос твердят, что пиарщице требуется помощь – она слишком тяжело переживает потерю, второй год не может перестать думать о подруге, слышит ее голос. Все это – серьезный повод обратиться к медикам.