"Не могут убогие простить": Тарзан подвергся нападкам завистников

Деятельность Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, всегда вызывает неоднозначную реакцию. Множество людей его критикуют за чрезмерную откровенность, а иногда даже и пошлость. Но с недоброжелателями супруг Наташи Королевой уже давно смирился. Более того, критика закаляет, признался стриптизер в своем инстаграм-аккаунте.
Он заметил, чем успешнее выступление, тем больше злых комментариев он получает. Тарзан уверен, что это связано с завистью. Хейтеры лишь укрепляют Сергея, и поэтому не держит зла на них. Стриптизер призывает аудиторию испытывать только положительные эмоции.
"Не могут убогие простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны. Зависть – страшное дело", – написал Глушко в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, Наташа Королева замужем за Сергеем Глушко с 2003 года. У них есть сын Архип, который недавно отметил 18-летие. На днях певица рассказывала, почему они с мужем решили дать наследнику столь редкое имя.
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