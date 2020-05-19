Дерзкий вид Канделаки стал сенсацией

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки представила вниманию подписчиков своего инстаграм-аккаунта несколько стильных образов. Знаменитость подошла креативно к презентации вещей из гардероба. Она перебрала несколько поз и в такт музыке смонтировала видео.
Например, чтобы составить один из образов, Тина надела клетчатую юбку-карандаш и косуху. На ногах – туфли на шпильке. Канделаки решила, что с этими вещами хорошо будет сочетаться синяя сумка. Также кожаную куртку она предложила носить с синими спортивными брюками и кроссовками.
Неожиданным был и другой выбор телеведущей. Канделаки надела кожаные брюки и белую рубашку. Образ дополнили классический жакет прямого кроя, желтые туфли и солнцезащитные очки.
Наиболее привычным из гардероба Тины оказалось романтичное платье в горох. К нему журналистка предпочла надеть жемчужные бусы и малиновые туфли. В руках – серебристый клатч.
Пользователи Сети оказались в восторге от модных образов Канделаки. "Тина, все образы – просто огонь!", "Очень смело и круто!", "Бомбический look", – написали фолловеры.
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