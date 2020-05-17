Канделаки откровенно рассказала о проблемах из-за беременности

Тина Канделаки заботится о своем имидже и красоте – много времени уделяет спорту и уходовым процедурам. А вот ахиллесовой пятой во внешности брюнетки оказалась голова, а точнее волосы, с которыми звезде пришлось изрядно помучиться. В какой-то момент она даже задумывалась о парике.



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