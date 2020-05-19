"Уходила, выжав все и отымев по полной": новые детали расставания Гагариной с мужем

Расставание Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым прокомментировала скандально известный блогер Лена Миро. Она выразила свою точку зрения относительно развода артистки.

Лена Миро убеждена, что измены со стороны Полины Гагариной или Дмитрия Исхакова не имели места. В этом случае, считает блогер, причина развода певицы и фотографа совершенно другая.

"Нужно признать, что Полина – баба сильная, если не сказать, что прожженная", – заявила Лена Миро. Она отметила силу и смелость певицы, расставшейся с продюсерами, хотя обычно происходит наоборот: "Полина сама сливала этих монстров – не они от нее избавлялись, а она уходила от них, выжав все и отымев по полной".

Блогер уверена, что причина расставания Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым кроется в том, что артистка морально сильнее. "Да, не девочка-припевочка. Не наивная прелесть. Циничная ****, с жестким характером. Нахрена ей такое рыхлое никто, как муж Дмитрий?" – задала риторический вопрос Лена.

"Женщина может быть счастлива лишь с мужчиной, которого она уважает. Пусть не боится, но признает в душе, что он сильнее – и физически, и морально. Таких мужчин мы любим. Других – слабеньких, убогих – можем какое-то время терпеть, но потом их обязательно должны бросить. Вот и Полина слила маргаринового мужа, и правильно сделала", – рассудила Миро.

Она полагает, что Гагариной нужен мужчина, которого бы та смогла уважать, рядом с которым сумела бы почувствовать себя женщиной, "а не локомотивом". "Молодец, Полина. Хвалю за осознанность", – завершила свой пост в "Живом журнале" Лена Миро. Отметим, что Полина Гагарина пока не прокомментировала информацию о расставании с мужем.