Перед разводом муж Гагариной показал трогательное фото с дочкой

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков якобы расстались. Еще в начале мая фотограф обнародовал нежный семейный снимок.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков олицетворяли одну из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Несколько лет назад певица родила мужу дочь Мию. А еще Дмитрий воспитывает сына Полины от первого брака, Андрея, успехами которого очень гордится.

Буквально пару дней назад Исхаков очень трогательно поздравил его с днем рождения. "Он закончил 6й класс на одни 5, для меня это совершенная фантастика. Он учится сам, без репетиторов и помощи уже несколько лет как. Сам я учился на тройки, от этого мое восхищение Андрюхой только усиливается. Помню наше знакомство. Мы приехали забирать его из сада и он, сев на заднее сидение и оценив меня, сказал, вы очень интеллигентный молодой человек 😂 с тех пор мы лучшие друзья 💪 Ондрик, горжусь тобой (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к пасынку Дмитрий Исхаков, сопроводив запись снимком именинника.

Первого мая он опубликовал фото, на котором запечатлен держащим на плечах дочь Мию, лихо закидывающую баскетбольный мяч в кольцо. "Мы любим эту игру", – коротко написал муж Полины Гагариной. Сейчас, в контексте нынешней информации о разводе пары, поклонники сделали вывод, что супруги остались в хороших отношениях.

Отметим, что пока Полина Гагарина не прокомментировала новость о расставании с мужем. А вот Дмитрий Исхаков беседе с продюсером Super не опроверг информацию о том, что они с популярной певицей разошлись. Однако он подчеркнул, что официально брак пока не расторгнут.