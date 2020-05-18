"Как же было стыдно": стало известно о романе Садальского с дочкой народного артиста

Станислав Садальский решил создать свой канал в "Ютуб". Артист обещает много откровений и никакой цензуры. На днях съемки первого выпуска прошли дома у актера. "Вы в курсе, что сначала на главную роль в "Гусарской балладе" пробовалась не Лариса Голубкина, а Людмила Гурченко?" – спросил у зрителей Станислав Садальский.
Об этом актеру, по его словам, сообщил легендарный режиссер Эльдар Рязанов, когда тот заявился к нему в не совсем трезвом виде. "Ты хочешь как Гурченко?! Она пришла на пробы выпившая, и я ее не взял! Чтобы пьяным я тебя никогда не видел!" – отрезал Эльдар Александрович", – рассказал историю актер.
Еще Станислав Садальский разоткровенничался о другом легендарном актере – Иннокентии Смоктуновском. Оказывается, у артиста был роман с дочерью народного артиста Марией. К слову, сейчас Мария Смоктуновская работает в Музее МХАТ.
Актер признался, что ему очень хотелось попасть в ближний круг этой семьи и последить за жизнью ее домочадцев. "Маша ночевала у меня несколько раз. А Иннокентий Михайлович с супругой Суламифью стояли под окнами", – вспомнил Станислав Садальский.
Однажды артист все же набрался смелости и пригласил Иннокентия Смоктуновского с супругой в гости, чтобы угостить курицей, которую сам приготовил. "Как же мне было стыдно, когда Смоктуновский, взяв тарелку, перевернул ее, а внизу оказалась грязь. Ужас!" – признался артист.
Эта история стала уроком для Станислава Садальского. "С тех пор я всегда определяю, хорошая хозяйка или нет, переворачивая тарелку другой стороной", – заключил актер.
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