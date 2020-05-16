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"Илон Маск нервно курит": сын Галкина вызвал шок необычными способностями

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Максим Галкин часто хвастается достижениями своих детей. Малыши радуют публику стихами, песнями и милыми играми. Но Гарри решил перейти на новый уровень и ошарашил поклонников своими способностями.
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Шоумен Максим Галкин искренне гордится своими наследниками. Двойняшки Гарри и Лиза действительно не по годам развиты. Дети рассказывают стихи, профессионально исполняют сложные песни и ежедневно радуют своих звездных родителей. Сегодня супруг Аллы Пугачевой раскрыл еще один талант сына – оказалось, малыш растет настоящим конструктором-изобретателем.

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В своем инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал умилительное видео. Гарри демонстрирует отцу свое новое изобретение – машину "Будущее".

"Папочка, я сделал такую штуковину сам, без схемы. Сам додумался как-то в голове", – презентует свое творение малыш.

Сразу выполнить задуманный эксперимент звездному наследнику не удалось, но комик высоко оценил способности сына. "Машина "Будущее", изобретатель Гарри", – подписал пост юморист.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики согласились со знаменитым родителем и похвалили малыша за его таланты. "Илон Маск нервно курит в сторонке", "Супер! Славные ребятки!", "Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина", "Юный изобретатель", – умиляются фолловеры в комментариях.

К слову, Лиза и Гарри давно стали звездами соцсети. Максим Галкин часто публикует видео и фото со своими наследниками. Он считает, что звездным деткам с раннего возраста нужно привыкать к вниманию публики.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году. Через десять лет пара сыграла свадьбу. Многие скептики долгое время не верили в искренность влюбленных, но годы показали, что звездам удалось создать по-настоящему крепкий и гармоничный союз.


16 мая 2020, 17:28 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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