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"Богатой будете!": в молодой красавице не узнали Успенскую

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет. Звезда вспомнила времена, когда она работала певицей в Нью-Йорке.
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Воспоминаниями о годах, проведенных в США, 66-летняя Любовь Успенская поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала архивное фото, сделанное в 1979-м в ресторане "Садко" на Брайтон-Бич.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

По словам исполнительницы, время – загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернет судьба. На фотографии Любовь Успенская вместе с коллегами-артистами и музыкантами позирует с длинными волосами.

В молодой красавице многие поклонники не сразу узнали королеву российского шансона. "Богатой будете! Фото замечательное!" – отметила одна из подписчиц. Однако нашлись и те, кто считает, что годы почти не изменили Любовь Успенскую.

Музыкальный дебют певицы состоялся в ее родном городе Киеве. В 17 лет она переехала в Ереван, а в 1978 году вместе с супругом Юрием Успенским эмигрировала из СССР в Италию. Вскоре Любови посоветовали ехать в США, где начинающей артистке проще реализовать себя. Через год она оказалась в Америке.

Напомним, что последние несколько месяцев выдались для знаменитости трудными из-за конфликта с 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной. Отношения между Любовью Успенской и наследницей испортились после скандального выпуска шоу "Звезды сошлись" на НТВ с участием девушки.

Автор: 15 мая 2020, 09:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

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