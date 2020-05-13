"Сумасшествие самоизоляции": Проскурякова рассказала о психологической травме

В своем инстаграм-аккаунте Юлия Проскурякова сообщила, что много лет назад упала с велосипеда и получила травму – больше психологическую, чем физическую. После этого она на протяжении 30 лет не садилась на этот вид транспорта.
И вот супруга Игоря Николаева решилась прокатиться на велосипеде, чем очень гордится. Исполнительница подчеркнула, что для нее это большое достижение. "Да здравствует сумасшествие самоизоляции", – эмоционально высказалась звезда.
Ранее артистка похвасталась другим успехом. Она победила в поэтическом конкурсе ГИТИСа, где учится уже несколько лет. Певица зачитала отрывок из "Божественной комедии".
Что касается карантина из-за пандемии коронавируса, то Юлия Проскурякова призналась, что переживает из-за фигуры. Сидя дома, знаменитость располнела.
Напомним, что Юлия Проскурякова вместе с музыкантом Игорем Николаевым воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику. Певица периодически делится фото и видео малышки в своем микроблоге. Поклонники отмечают, что девочка растет талантливой – в родителей.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?