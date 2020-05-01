"Не в своем уме": сын обратился к Рудковской (видео)

Продюсер Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко не скучают во время самоизоляции. Супруги танцуют в одинаковых костюмах, занимаются йогой и копируют сцены из "Титаника". Частым участником их затей становится сын Саша.
В новом ролике Яна Рудковская танцует со шваброй, а Евгений Плющенко отбивает ритм на кастрюле. За шуточным танцем следует разговор продюсера с наследником. Мать и сын воспроизводят сцену из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".
"Все мы здесь не в своем уме – и ты, и я!", – обращается мальчик к матери. "Откуда вы знаете, что я не в своем уме?" – спрашивает у него Яна Рудковская. "Конечно, не в своем. Иначе как бы ты здесь оказалась?", – отвечает ей Гном Гномыч.
В подписи к записи супруга Евгения Плющенко уточнила, что посвящает этот диалог всем, кто плохо понимает юмор. "Шел 56-й день карантина. Наши видео становились смешнее и креативнее", – написала звезда. "Крутая семья", – поделился мнением один из пользователей.
Ранее футболист Андрей Аршавин рассказал в прямом эфире в "Инстаграме", что следит за публикациями на странице Яны Рудковской. По словам спортсмена, во многих роликах можно увидеть, что сын продюсера недоволен происходящим: "У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки".
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