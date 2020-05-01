В трусах и шляпе: полуголого Тарзана перепутали с женщиной

Исполнитель эротических танцев, судя по всему, единственный, кто после карантина останется в идеальной физической форме. Сергей Глушко не позволяет себе забыть о тренировках. Его силе воли можно только позавидовать.
В личном "Инстаграм" Тарзан похвастался результатом упорного труда в спортивном зале. Супруг Наташи Королевой запечатлел себя в отражении зеркала. Интересно, что на стриптизере в этот момент были только стринги и шляпа.
Отметим, что фото получилось очень целомудренным. В микроблоге танцовщика много более откровенных снимков.
Интернет-пользовательницы осыпали Тарзана комплиментами. Кто-то умудрился перепутать его с женщиной.
"Мужик в стрингах, смешно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы наверно единственный человек в мире, кто из карантина выйдет без лишнего кг 😁", "Треугольненько)", "И в портках(почти), и в шляпе👍", "😂😂😂Тарзан❤️я подумала, женщина стоит пригляделась😂Тарзан в шляпе😂👍🏼❤️", "Здорово, если б из одежды на нем была только шляпа😍так романтично", "Особенное настроение! Я бы даже сказала, состояние души: без штанов и в шляпе! ❤️", – не скупились на теплые слова поклонницы Сергея Глушко.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Почему снимают Петрова???
Откуда у Малышевой дворец?
Любимая актриса. Какая?
Сын хочет сменить пол
Травля
ПУГАЧЕВУ РАЗОБЛАЧИЛИ: ПЕСНЯ «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» ОКАЗАЛАСЬ ПЛАГИАТОМ
Люблю женщин в теле
Ждем обращение президента