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В трусах и шляпе: полуголого Тарзана перепутали с женщиной

Тарзан. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруг вокалистки Наташи Королевой в очередной раз продемонстрировал накачанное тело. Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, предстал в нижнем белье.
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Исполнитель эротических танцев, судя по всему, единственный, кто после карантина останется в идеальной физической форме. Сергей Глушко не позволяет себе забыть о тренировках. Его силе воли можно только позавидовать.

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 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

В личном "Инстаграм" Тарзан похвастался результатом упорного труда в спортивном зале. Супруг Наташи Королевой запечатлел себя в отражении зеркала. Интересно, что на стриптизере в этот момент были только стринги и шляпа.

Отметим, что фото получилось очень целомудренным. В микроблоге танцовщика много более откровенных снимков.

Интернет-пользовательницы осыпали Тарзана комплиментами. Кто-то умудрился перепутать его с женщиной.

"Мужик в стрингах, смешно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы наверно единственный человек в мире, кто из карантина выйдет без лишнего кг 😁", "Треугольненько)", "И в портках(почти), и в шляпе👍", "😂😂😂Тарзан❤️я подумала, женщина стоит пригляделась😂Тарзан в шляпе😂👍🏼❤️", "Здорово, если б из одежды на нем была только шляпа😍так романтично", "Особенное настроение! Я бы даже сказала, состояние души: без штанов и в шляпе! ❤️", – не скупились на теплые слова поклонницы Сергея Глушко.

Автор: 1 мая 2020, 04:39

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