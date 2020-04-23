Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)

В начале пандемии гуляла шутка, что-де если власти решат ввести жесткий карантин и закроют все заведения, в том числе и салоны красоты, то мы увидим вещи похуже коронавируса. И Тарзан стал, кажется, наглядным воплощением этого анекдота.
Оказалось, его холеное накачанное тело в обычное время покрыто темными жесткими густыми волосиками, которые стриптизер прежде эпилировал. Но теперь нет такой возможности. "Лохматость у него повысилась... Он теперь может на снегу спать!" – вспоминается сразу мультфильм "Трое из Простоквашино".
Именно такое, без прикрас, фото голый Глушко и выставил на своей странице в социальной сети, немало изумив народ. "Тут многие на самоизоляции бреют себя – кто брови, кто голову. Я всегда шел против течения. Обрасту скоро совсем и в джунгли сбегу", – то ли в шутку, то ли всерьез пошутил покоритель шестов.
Слегка ошалевшие от такой откровенности люди в оценке обросших прелестей певца разделились. "Конечно, в джунгли, ты же Тарзан", "Зато не холодно", "Так гораздо лучше и сексуальнее", – умиляются одни. "Волосы на груди – это ужас жуткий", – шокированы другие.
Нашлись и те, кто предложил Тарзану интересное предприятие – мол, пусть отращивает волосики на груди и в прочих интимных зонах, Наташа Королева потом их сострижет, а любимая теща Людмила Ивановна варежки да шарфы свяжет внуку на зиму. В противном же случае "айфон может перестать узнавать своего обросшего хозяина..."
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
Что мужчинам нравится в женщинах?
хорошая гадалка в спб