Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)

50-летний Сергей Глушко извивается в стриптиз-клубах с 1997 года. Его гладкое тело, прикрытое лишь небольшой тряпицей, всегда возбуждало не только женщин, но и мужчин. У Грибоедова, как известно, "кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали. А при виде Тарзана многим хочется не только использовать междометия, но и бросать исподнее к ногам мужа Королевой.

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