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"Стало хуже": у дочери певца Владимира Левкина обнаружили рак мозга

Владимир Левкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, что старшая дочь бывшего участника группы "На-На" Владимира Левкина борется с онкологическим заболеванием. 26-летней Виктории сделали операцию, она прошла курс лучевой терапии.
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"Светленький из На-На", как за глаза называли Владимира Левкина, был женат четыре раза. От первого брака у него есть взрослая дочь Виктория Левкина. Ей 26 лет. В декабре 2019 года ее срочно госпитализировали. Как впоследствии рассказала сама Вика, ничто не предвещало беды. Она находилась дома, ей было немного грустно. А потом ее стало тошнить, начались судороги.

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В клинике ей поставили диагноз – астроцитома третьей степени злокачественности. Как сообщила Виктория, в больнице она пролежала все новогодние праздники. 15 января ей вырезали опухоль. 31 марта она завершила все курсы терапии. "На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично", – отметила Виктория в соцсети.

"Ослаб иммунитет, после процедуры больше тянет в сон, ощущается сильная физическая слабость, сильно стали выпадать волосы в местах облучения, порой кружится голова, вкусовые предпочтения изменились. Другие побочные эффекты (тошнота и т.п.) снимают дополнительные таблетки", – поделилась впечатлениями дочь Владимира Левкина.

 

 

К слову, несмотря на то, что у Виктории не сильно пострадали волосы, она все равно решилась на радикальный шаг и полностью их сбрила. "Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие под прошлым постом писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот, пусть уходит радикально 🚀 при других обстоятельствах я бы оооочень вряд ли решилась на подобный эксперимент", – заявила Виктория на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Многие друзья и подписчики выражают слова поддержки молодой женщине. Разумеется, рядом с ней и отец Владимир Левкин. Несмотря на то, что с матерью Вики он давно развелся, с наследницей он поддерживает близкие отношения. "Операция прошла успешно, сейчас мы все поддерживаем Вику. Стараемся максимально подбодрить, облегчить ее болезнь, всегда рядом и на связи", – цитирует певца Starhit. Отметим, что в прошлом и сам Владимир Левкин успешно поборол онкологию.

Автор: 9 апреля 2020, 14:42
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не, ну, надо же.. У него был рак, а сейчас у старшей дочки... Здоровья ей, сил, полного выздоровления!!!!
1

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