Родственники мешают интимной жизни Владимира Левкина

Бывший солист группы "На-На" разоткровенничался о делах в постели. И признался в том, что мечтает о втором ребенке.

Владимир Левкин в этом году отметит пятилетие брака. Как и во всякой семье, у музыканта случаются размолвки с женой. "Люди начинают ругаться, когда идет рутина и когда нечем заняться, – заверила супруга певца Маруся. – Впрочем, мелкие стычки бывают у нас с первого месяца знакомства. Я очень взбалмошная баба. Ворчуха, нудная, пилю мужа каждую минуту"

"Но все это можно быстро погасить одной фразой: "Я тоже тебя люблю", – уверен бывший солист "На-на". Он знает свои слабые стороны и откровенно говорит: "Я в целом ужасный человек. Но когда плохое настроение, уезжаю в офис, чтобы там побыть одному. Тупо включаю телевизор, чтобы он фоном шел, и через некоторое время отпускает".

Чета Левкиных особенно любит момент примирения после ссор, который, как правило, наступает в постели. "Правда, у нас дома частенько такой колхоз из друзей и родственников, такая коммуналка, что уединиться непросто. Но мы стараемся", – смущенно пояснил певец.

По его признанию, семья мечтает о втором совместном ребенке – сегодня у Володи и Маруси есть лишь дочь Ника. "Ника у нас получилась не сразу. Мы даже сходили поклониться Поясу Богородицы, когда его привозили в Москву. И только после этого узнали, что у нас будет ребенок. А сейчас собираемся в храм Христа Спасителя, чтобы приложился к мощам Николая Чудотворца", – цитирует Левкина портал Eg.RU