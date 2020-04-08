"Все в ужасе от меня шарахались!": известного певца объявили больным и в розыск

В конце марта Лев Лещенко вместе с супругой Ириной были доставлены в больницу в Коммунарке. У 78-летнего певца диагностировали двустороннее воспаление легких. Главный врач клиники Денис Проценко сообщил, что пневмония имела коронавирусную этиологию. К счастью, мэтра удалось спасти, он уже находится дома.
Теперь общественность молится за артистку Надежду Бабкину. 19 марта певица отмечала 70-летие, на празднике отметилось около 50 человек (больше – нельзя), в том числе и Лев Лещенко. Об этом рассказал Аркадий Укупник. "Лев Валерьянович заехал поздравить Надю после наших совместных съемок у Малахова", – компетентно сообщил продюсер.
Примечательно, что самого Аркадия Укупника на празднике не было. Он объяснил, что твердо придерживался рекомендованных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, самоизолироваться дома. Он сделал лишь исключение для съемки у Андрея Малахова. "Все-таки это работа. К тому же эфир был посвящен Валентине Толкуновой, у меня к ней особое отношение", – признался Укупник.
Певец отметил, что после контакта с Львом Лещенко, когда стало известно о его болезни, то стал буквально изгоем. "Люди из соседних поселков распространили информацию, что я болен, что меня ищет полиция… Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались! И ладно бы этот слух пустили рядовые обыватели, но нет – это сделали люди, обладающие определенной властью и авторитетом!" – пожаловался Аркадий Укупник.
О болезни Надежды Бабкиной он узнал из новостей. Артист выразил надежду, что у "казачки Нади" все же не коронавирус, а обычная пневмония. Аркадий Укупник пожелал скорейшего выздоровления коллеге. "Она очень мощная артистка, огромная трудяга и одна из самых знаковых русских женщин", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".
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