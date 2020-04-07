"Мамина поддержка": вдова Хворостовского показала повзрослевших детей

Сыну знаменитого оперного исполнителя Максиму сейчас 16 лет, а наследнице Нине – 12. После смерти возлюбленного Флоранс нашла утешение в детях.
На своей странице в "Инстаграм" вдова Дмитрия Хворостовского поделилась свежим снимком дочери и сына, показав, какими взрослыми они стали, сообщает Teleprogramma.pro.
Фолловеры пришли в восторг от того, как выглядят наследники артиста. "Мамина поддержка и гордость", – отметил один из подписчиков.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года в возрасте 55 лет. Оперный певец скончался после продолжительной болезни – у него была онкология. У звезды остались пятеро детей.
Первая жена Светлана Иванова родила Дмитрию Хворостовскому двойняшек – сына Даниила и дочь Сашу. Кроме того, исполнитель воспитывал дочь супруги от ее первого брака – Марию. Примечательно, что он относился к девочке как к собственному ребенку.
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