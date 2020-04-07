"Хорошо помяла!": жена Меладзе продемонстрировала свои плюшки

Каждый по-своему проводит карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса. Супруга певца Валерия Меладзе показала свое кулинарное мастерство, причем в весьма эротичном наряде.

Альбина Джанабаева показала свои таланты. Не песенные, а кулинарные. Популярная исполнительница, супруга певца Валерия Меладзе дала понять, что в самоизоляции не сидит без дела, а балует близких различными блюдами. На сей раз артистка продемонстрировала, как месит тесто.

Певица выложила видео этого трудоемкого процесса. Причем к готовке Альбина подошла в весьма оригинальном виде. Она предстала перед поклонниками в майке с вырезом и без грамма косметики на лице. Энергично замешивая тесто, Джанабаева его и подкидывала, и разбивала, и мяла, и похлопывала.

Затем артистка показала результат – плюшки и пирожки с яблоками. Поклонники рассыпались в комплиментах, причем не сколько выпечке, столько самой Альбине. "Хорошо помяла!", "Альбина, Вы так эротично месите тесто😂😂😂.... супермегасекси! Можно было итог в виде плюшек ващщще не показывать😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прям слюнки текут... И не от выпечки)))", – высказались комментаторы.

Другие обратили внимание, насколько худенькой выглядит Альбина Джанабаева. "Плюшки не в прок, очень худенькая...", "Ключицы прям торчат(", "Альбина, вы великолепно выглядите!" – прокомментировали подписчики инстаграм-аккаунта артистки.

Самое интересное, что еще в январе те же фанаты умудрились разглядеть у Альбины Джанабаевой большой живот. Поводом для обсуждений стала фотография, на которой певица предстала в широком пуховике. Новогодние праздники певица с супругом Валерием Меладзе провели в Лапландии, где увидели настоящее северное сияние. Вероятно, то, что куртка артистки была очень широкой, и заставило фанатов счесть, что Альбина поправилась.