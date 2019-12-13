Альбина Джанабаева показала родинку в интимном месте

Исполнительница приняла участие в профессиональной фотосъемке. Она предстала в роскошном образе – черном бюстгальтере балконет и белом жакете оверсайз. Стилисты сделали Альбине яркий мейкап и укладку с эффектом мокрых волос. Дополнили образ крупные серьги в ушах.
Фото было сделано с такого ракурса, что открылся великолепный вид на грудь Джанабаевой. При этом в глаза сразу бросилась родинка.
"Кипит голова от подготовки отчетов? Опаздываете из-за пробок? Не знаете, что подарить близким? С ума сводят толпы людей? Не высыпаетесь? Хочется все бросить? Выдохните и улыбнитесь... Скоро 31 декабря", – написала супруга Валерия Меладзе в своем микроблоге.
Поклонникам соблазнительный кадр явно пришелся по душе. Они писали Альбине комплименты, отметив ее неземную красоту от природы. "Всегда супер-девочка!", "Родинка крутая", "Никакой вульгарности, вы прекрасны!", "Роскошная", "Вами можно только любоваться", – восхищались преданные фанаты.
"Красивая женщина с пикантной родинкой на груди", – резюмировал обожатель.
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