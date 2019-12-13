"Испугаться можно": новые фото Джанабаевой вызвали переполох

Накануне артистка посетила салон красоты. Звезда рассказала, что решила поэкспериментировать с внешностью. Альбина Джанабаева отказалась от длинных волос в пользу прически в стиле 1920-х годов.
"Без сомнения распущенные волосы и объемные локоны пойдут всем и украсят любую женщину! Но бывает, примеряя разные образы, понимаешь, что влюбилась в них окончательно и бесповоротно! Спасибо прекрасным и талантливым стилистам за такие эксперименты и любовь к своему делу", – поделилась с поклонниками бывшая солистка группы "ВИА Гра".
Фотографии нового образа вызвали переполох в Сети. Многие пользователи признались, что не сразу узнали исполнительницу на снимках. "Испугаться можно", "Это кошмар", "Опытные стилисты, неужели не видят?" – выразили мнение комментаторы.
Поклонники поддержали решившуюся на перемены звезду. "Нереальная красавица", – написал один из пользователей. "Это точно! Красивый эксперимент", – согласился с ним другой подписчик. Многие отметили, что на снимках Альбина Джанабаева похожа на американскую поп-певицу Мадонну.
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