Новые подробности о состоянии Игоря Николаева

Исполнитель закончил лечение в Коммунарке после подозрения на коронавирус. Игорь Николаев идет на поправку.



Стало известно, что 6 апреля певца выписывают из больницы, передает телеграм-канал Baza. На данный момент его состояние не вызывает опасений у медиков.

Врачи дважды проверили Игоря Николаева на COVID-19, но опасная инфекция не подтвердилась. Артиста лечили от долевой пневмонии.

Жена певца Юлия Проскурякова ранее рассказывала, с какими симптомами ее знаменитый супруг попал в Коммунарку. Звезде стало плохо больше недели назад. При этом у Игоря Николаева не было симптомов коронавируса: проблем с дыханием, кашля или одышки.

Отметим, ситуация с коронавирусом в России остается острой. Из-за угрозы распространения опасной инфекции в стране введен режим самоизоляции.

Как писали "Дни.ру", за минувшие сутки носителями коронавируса в России стали еще 954 человека. Ее подхватили жители 80 регионов страны.

