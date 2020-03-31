"Живем мы недолго": заболевший Николаев обратился к народу с тревожным посланием

Игорь Николаев почти неделю находится в больнице в Коммунарке. Музыкант решил поделиться своим настроением с поклонниками.

Вся страна молится за здоровье Игоря Николаева, который 26 марта угодил в больницу с подозрением на коронавирус. Спустя некоторое время стали известны результаты анализов музыканта. Николаев вздохнул с облегчением, тест на COVID-19 был отрицательный. Однако Игорю Юрьевичу поставили диагноз пневмония.

Композитор решил оповестить поклонников о том, как он себя чувствует в больничной палате. Он опубликовал видео, из которого понятно – у Николаева меланхолия. Игорь Юрьевич снял вид из окна и продекламировал стихотворение Станислава Куняева "Живем мы недолго".

Недавно супруга музыканта Юлия Проскурякова рассказала о первых днях болезни Николаева. Сначала у Игоря Юрьевича поднялась температура, при этом кашля и одышки не было. С плохим самочувствием он пробыл дома несколько дней. И лишь потом было решено обратиться к врачам.

Пока не известно, сколько Николаев будет находиться под наблюдением. Дома его с нетерпением ждут жена и четырехлетняя дочь Вероника.