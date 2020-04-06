Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Понедельник
6 апреля
Лента новостей
09:50
Пока коронавирус не разлучит: пожилые супруги скончались из-за COVID-19 с разницей в шесть минут
09:36
Российская семья назвала сына в честь коронавируса COVID-19
09:33
"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк
09:23
Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии
09:05
"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна
09:03
"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии
08:51
Лучше нет: врач назвал наиболее эффективный способ победить коронавирус
08:43
Басков выдал неожиданные данные о состоянии больного Лещенко
08:35
Джиган снова оказался на больничной койке
06:31
Нищета шоу-бизнеса: коронавирус оставил Седокову без гроша
04:24
"С ума сойти можно": мать Валерии изолировалась от дочери
02:07
В Сеть "слили" пикантные фотографии актеров сериала "Сваты"
00:18
"Испугалась!": Куркова предстала без длинных волос
00:03
Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года
22:38
"Оказалась монстром!": известный рэпер "опустил" Гагарину
20:14
Дала заднюю: униженная Боня взяла обратно свои слова про обколотую Шишкову
18:33
В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
17:37
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса
17:31
Коронавирус: приколы про COVID-19
17:30
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
17:24
Обходите стороной: названы места с высокой угрозой заражения коронавирусом
17:21
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
17:21
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:16
Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана
17:05
"Джигановирус": Гуф записал прощальное видео из наркологической клиники
16:58
"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
16:49
У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем
16:38
"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева
16:24
"Мне очень больно": брошенная с пузом коллега Киркорова прервала молчание
16:20
Актер МХАТа пожаловался на увольнение в разгар пандемии коронавируса
15:51
Повод для шуток: патриарха Кирилла разгромили за объезд Москвы с иконой
15:36
Почему карантин из-за коронавируса опасен для пенсионеров
15:13
"Человек без кожи": во МХАТе высказались об уходе Домогарова
15:09
Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии
15:09
"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка
15:08
Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке
14:18
Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова
13:58
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч
13:38
"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"
13:29
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
13:23
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
12:47
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
12:40
У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
12:28
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
12:19
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь
11:37
Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко
11:20
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен
11:05
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
10:55
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
10:43
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Раскрыты шокирующие данные о здоровье Лещенко
Шоу-бизнес

"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Первоапрельскую шутку о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская сочеталась браком с сыном Армена Джигарханяна, многие приняли за чистую монету. И до сих пор, спустя почти неделю, забрасывают киевскую пианистку вопросами о свадьбе. Корреспондент "Дни.ру" позвонил бывшей жене легендарного актера.
прочитано 297 раз

"У нас со Степаном нормальные отношения. У него нет ко мне вопросов, претензий, я хорошего мнения о нем, – заверила Виталина. – Кстати, он сам со своим отчимом Арменом Джигарханяном много лет не общался, так что неизвестно, кто еще Армену Борисовичу ближе – я или он".

ПО ТЕМЕ

Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна

 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Разумеется, ни о какой свадьбе с пасынком бывшего мужа и речи нет. "Даже если бы он и предложил мне поинтимничать, я бы отказалась, – отрезала Виталина. – Хотя бы потому, что продолжаю хранить верность его отцу, несмотря на то что уже два с лишним года в разводе с ним, несмотря на то что он на всю страну обзывал меня воровкой. Он был моим первым мужчиной и остается любимым человеком даже на расстоянии".

Напомним, что Степан Джигарханян назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую мимолетной женой своего отца. По его словам, пианистка пиарится на браке с великим артистом. "Она годами систематически использует любой, часто даже придуманный повод, чтобы засветить свою персону, хайпануть и вернуть хоть на день-два свою безвозвратно утраченную популярность", – заявил Джигарханян-младший.

"Я пишу мемуары о жизни с Арменом Борисовичем. Будет там рассказ и о Степане, – рассказала Виталина. – Экземпляр книги с автографом непременно отправлю Степану в Лас-Вегас как бывшему родственнику". 

"Что касается Армена Борисовича, то он был частью моей биографии 15 лет. Для меня это почти полжизни, поэтому я буду всегда нашу с ним биографию защищать, тем более мой бывший муж уже не сможет ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Я понимаю, что это многих раздражает, но это единственная настоящая правда в этой истории", – заключила пианистка. 

Автор: 6 апреля 2020, 09:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк
Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии
"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна
"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

Пандемия бьет новые рекорды
Шоу-бизнес

"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева

Телеведущая преобразилась
Шоу-бизнес

Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь

Артистка оставила все родне
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии

Татьяна Брухунова решилась на откровенность

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+