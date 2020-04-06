"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна

Первоапрельскую шутку о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская сочеталась браком с сыном Армена Джигарханяна, многие приняли за чистую монету. И до сих пор, спустя почти неделю, забрасывают киевскую пианистку вопросами о свадьбе. Корреспондент "Дни.ру" позвонил бывшей жене легендарного актера.

"У нас со Степаном нормальные отношения. У него нет ко мне вопросов, претензий, я хорошего мнения о нем, – заверила Виталина. – Кстати, он сам со своим отчимом Арменом Джигарханяном много лет не общался, так что неизвестно, кто еще Армену Борисовичу ближе – я или он".

Разумеется, ни о какой свадьбе с пасынком бывшего мужа и речи нет. "Даже если бы он и предложил мне поинтимничать, я бы отказалась, – отрезала Виталина. – Хотя бы потому, что продолжаю хранить верность его отцу, несмотря на то что уже два с лишним года в разводе с ним, несмотря на то что он на всю страну обзывал меня воровкой. Он был моим первым мужчиной и остается любимым человеком даже на расстоянии".

Напомним, что Степан Джигарханян назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую мимолетной женой своего отца. По его словам, пианистка пиарится на браке с великим артистом. "Она годами систематически использует любой, часто даже придуманный повод, чтобы засветить свою персону, хайпануть и вернуть хоть на день-два свою безвозвратно утраченную популярность", – заявил Джигарханян-младший.

"Я пишу мемуары о жизни с Арменом Борисовичем. Будет там рассказ и о Степане, – рассказала Виталина. – Экземпляр книги с автографом непременно отправлю Степану в Лас-Вегас как бывшему родственнику".

"Что касается Армена Борисовича, то он был частью моей биографии 15 лет. Для меня это почти полжизни, поэтому я буду всегда нашу с ним биографию защищать, тем более мой бывший муж уже не сможет ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Я понимаю, что это многих раздражает, но это единственная настоящая правда в этой истории", – заключила пианистка.