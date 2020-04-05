Заплаканная Проскурякова переполошила народ

Певица Юлия Проскурякова переживает непростой период. Ее супруг, композитор Игорь Николаев, находится в больнице.



26 марта музыкант был доставлен в медицинский центр в Коммунарке с высокой температурой. Через несколько дней выяснилось, что результаты теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными. Однако у Игоря Николаева выявили пневмонию. Сейчас композитор находится под наблюдением медиков.

Дома артиста ждет супруга Юлия Проскурякова и четырехлетняя дочь Вероника. Накануне певица опубликовала фотографию, сделанную во время прогулки в саду загородного коттеджа. В кадре знаменитость запечатлена без макияжа. "Елка. Я и карантин. Без ретуши, но с солнцем. Поиграем? Ловите солнышко", – обратилась исполнительница к поклонникам.

Многие пользователи обратили внимание, что артистка выглядит заплаканной на снимке. Они предположили, что Юлия Проскурякова тяжело переживает расставание с Игорем Николаевым. "Юленька, все будет хорошо! Не грусти!", "Юленька, не плачьте, все это закончится и будет все как прежде", – приводит слова комментаторов "7Дней".

Ранее композитор разместил в личном микроблоге ролик, в котором он показывает вид из окна больницы и читает стихотворение "Живем мы недолго" Станислава Куняева. Поклонники пожелали Игорю Николаеву здоровья, а также скорейшего воссоединения с семьей.