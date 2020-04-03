Рукоблуд Солнцев взвыл без секса на карантине

К продолжающемуся у православных христиан Великому посту, который запрещает всякие плотские радости, добавились всеобщая самоизоляция и карантин. Шоумена Рустама Солнцева в этой связи заботит даже не отсутствие работы, а одиночество, и, как следствие, нехватка секса.

"Кто-то из друзей на вотцап скинул картинку – мол, первое, что у меня кончилось в самоизоляции, это сперма, – говорит Рустам. – В новостях прочел, что во время всеобщих нерабочих дней в стране резко выросли продажи не только гречки и туалетной бумаги, но и презервативов. Но мне не до смеха – я точно не отношусь ни к первой, ни ко второй категории граждан".

Солнцев живет один в огромной квартире, и, как сам шутит, в него в жизни осталось две радости – собственный член и собака. "Я уже почти три недели без секса, – жалуется Рустам. – Для меня это совершенно ненормальная ситуация. Ведь я привык заниматься любовью несколько раз в день – у меня всегда сильное желание. Но сейчас его выплеснуть некуда – все сидят по домам, в гости никто не ходит. Даже приглашал на доске объявлений приехать ко мне за пару дефицитных масок для лица или флакончик антисептика для рук, и то никто не согласился".

"Смотрю эротику, флиртую с кем-то по интернету, пытался даже заниматься виртуальным сексом по скайпу, но это все не то – словно бы розу в противогазе нюхать", – вздыхает Рустам.

Он признается, что уже на стенку лезет в сложившейся ситуации. "А когда узнал, что "нерабочие дни" продлили до конца апреля, так просто взвыл, – уверяет Рустам. – Пошел бы в магазин для взрослых, купил бы себе какую игрушку для снятия напряжения, так все закрыто. Работают только аптеки да продуктовые лавки с разными бананами да морковками".