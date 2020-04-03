"Ужасно": как выживает в самоизоляции ослабленный борьбой с раком Юдашкин

Незадолго до смерти певец Иосиф Кобзон на всю страну сообщил о борьбе Валентина Юдашкина с онкологией. Якобы модельер не обратился вовремя к врачам и пропустил важный период в лечении, а в итоге пошли метастазы. Когда кутюрье перестал посещать собственные показы, поклонники поняли, что все серьезно.
Его появление в эфире очередного выпуска "Пусть говорят", посвященного пандемии коронавируса, кажется логичным. Юдашкину в режиме самоизоляции приходится бороться не только с внешними обстоятельствами, но и со коварной болезнью.
"Самоизоляция проходит отлично, – улыбнулся модельер. – Много вопросов дома. Я даже не думал, что столько интересной работы, которую надо сделать. Для меня это время и подумать, и решить какие-то вещи на перспективу. Коли дана команда оставаться дома, надо заняться собственными планами".
Юдашкин подчеркнул важность самоизоляции в этот сложный момент. "От каждого из нас зависит очень многое, – уверен Валентин. – То, что я вижу в Италии и во Франции, это ужасно, поэтому требуются дисциплина и понимание от каждого!"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❗️НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРОНАВИРУСЕ ⠀ Эксперты поделились прогнозами относительно окончания эпидемии коронавируса в России. ⠀ При благоприятном сценарии, если будут выполняться определенные меры, пик может быть пройден через десять дней. В худшем случае, по мнению специалиста, коронавирус отступит в конце мая. ⠀ Как думаете, когда закончится эпидемия? ⠀ #коронавирус #россия #москва
По состоянию на утро 3 апреля в мире насчитывается 1 016 534 заболевших, 53 164 умерли. В России коронавирус поразил 4149 человек, 34 из которых скончались.
Популярные темы форума
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи
Туристов ненавижу
Из какого вы города?