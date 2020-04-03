"Ужасно": как выживает в самоизоляции ослабленный борьбой с раком Юдашкин

Во время эпидемии коронавируса страдающие от онкологических заболеваний люди оказались в зоне особого риска. Как говорят врачи, их организм ослаблен как непосредственно опухолью, так и постоянной борьбой с ней. Снижение иммунитета при раке обусловлено тем, что новообразование чрезвычайно активно и отбирает глюкозу у здоровых тканей. Об этом важно помнить Валентину Юдашкину.



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