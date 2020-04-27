"Сельская дискотека": народ пристыдил Рудковскую и Плющенко за несуразный танец

В ролике мужчина предстал в темных брюках, бейсболке и куртке от Louis Vuitton. На женщине – маленькое черное платье и туфли на высоком каблуке в тон. Длина наряда выгодно подчеркнула стройные ноги Яны Рудковской.
Многие нашли танцы звездной четы весьма сомнительным представлением. Подписчики посчитали, что отплясывать в наше время под Диму Билана – моветон. Досталось и короткому платьицу 45-летней бизнес-леди.
"Сельская дискотека", "Женька... молодец, деревянная Яна тоже ничего (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Циркуз", "Одела бы платьице чуть подлиннее, хотя бы до колен, было бы намного красИвее и интеллегентее и интереснее", "Евгений молодец, настоящий искринний, а вот Рудковская... Надоела, кривляется. Кому нужны ее завтраки, гардеробная и неуклюже разминки", – написали недовольные.
Впрочем, большинство поверило в искренность чувств Евгения Плющенко и Яны Рудковской, сообщает Пятый канал. "Безумно красивая песня, безумно красивая Яна, безумно красивое платье!", "Молодцы, радуюсь за вас!", "Как романтично💖", – отметили комментаторы.
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