Уход Александра Домогарова: скандал получил развитие

Скандал вокруг Александра Домогарова и МХАТа им. Горького не утихает. Известный актер не намерен отступать.

Александр Домогаров пытается привлечь третьих лиц в свои скандальные разборки с МХАТом. Актер бросил клич в Сети – он ищет адвоката, который возьмет "дело о возврате денег от сыгранных спектаклей во МХАТе в марте и не выплаченных артисту". При этом Александр подчеркнул, что у него есть договоры о выполненной работе.

"В условиях, когда люди не получают зарплату, когда тяжело всем – эти люди сочли, что им необязательно выплачивать деньги ЗА СДЕЛАННУЮ РАБОТУ..... я теряюсь от подлого отношения к артисту, который приносил доход и зарплату работникам театра.... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – заявил Александр Домогаров.

Актер выразил надежду, что Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа, "ответит перед законом совести". "Я отдам эти деньги тому – кто накажет Боякова и лже мхат и моральный ущерб который не оценивается деньгами. Я год работал на Мхат и боякова и приносил прибыль театру... кто возьмется и СВЕРШИТ ПРАВОЕ ДЕЛО?!" – обратился к общественности оскорбленный артист.

Несмотря на выспренние слова Александра Домогарова, оставленные им у себя в "Инстаграм", в самом МХАТе настроены на быстрое урегулирование конфликта. В передаче "Ты не поверишь!" на НТВ исполнительный директор МХАТа имени Горького Татьяна Ярошевская сообщила, что все артисты получают деньги за спектакли.

Об Александре Домогарове она высказалась так: "Он человек без кожи, поэтому ему могут быть позволены какие-то эмоциональные высказывания". При этом Ярошевская объяснила, что зарплату он не получил, потому что не подписал договор. Однако женщина без проволочек пригласила Александра Домогарова вернуться в театр, подписать договор и получить законную заработанную плату.