"Прямо алкаш": россияне не узнали оплывшего Александра Домогарова

Свежий снимок певица разместила в "Инстаграм". Также она показала кадр с Михаилом Ефремовым.
"Вчера был невероятный вечер во всех смыслах. Невероятное счастье встречать любимых друзей за кулисами. Дорогой Михаил Ефремов как всегда с юмором и хорошим настроением. И прекрасный @domogarov.aleksandr. Талант с большой буквы. Замечательные люди, скрасившие еще больше этот шикарный день", – написала исполнительница.
Однако кадры вызвали у фолловеров скорее негативные эмоции. Поклонников Александра Домогарова, некогда являвшегося секс-символом российского кинематографа, они и вовсе напугали.
Многие отметили, что актер изменился до неузнаваемости. "Домогаров прямо алкаш", "Господи, что за алкаши с Вами?", "Сашу не узнать!", "Как-то резко оплыл!!", "Фирменная двухнедельная щетина уже не к лицу. Лучше бы побриться", "Мешки под глазами, Александр, вы мало спите?!", "Дайте человеку отпуск! Какой-то уставший", – отреагировали на фото россияне.
Напомним, что Александр Домогаров снялся в драме Андрея Кравчука "Союз спасения" вместе с сыном Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского – Иваном. В картине также отметились Софья Эрнст и Ингеборга Дапкунайте.
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