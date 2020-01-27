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Шоу-бизнес

Распустившегося Домогарова погнали в шею

Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Режиссер Римас Туминас недолго сотрудничал с актером Александром Домогаровым. В откровенном интервью он объяснил, почему расстался с артистом.
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Сегодня, 27 января, в театре "Школа современной пьесы" состоится показ спектакля режиссера с мировым именем Римаса Туминаса "Генри и Эллен". Главные роли в постановке исполняют актриса "Ленкома Марка Захарова" Анна Большова и актер ТЮЗа Игорь Гордин, муж телеведущей Юлии Меньшовой.

Год назад спектакль уже показывали, однако главную мужскую роль в нем сыграл Александр Домогаров. Тогда, как утверждает "Экспресс газета", Римас Туминас был крайне недоволен игрой артиста и попросил продюсера Леонида Робермана отложить проект "до лучших времен". В итоге, Александр Домогаров остался без роли.

Сейчас в разговоре с журналистами Римас Туминас откровенно объяснил, почему расстался с известным актером. "Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актер до полного развала. Если бы он еще признавал это и готов был исправить ситуацию – другое дело. Но он привык к этой распущенности и вседозволенности", – объяснил всемирно известный режиссер.

Римас Туминас негативно высказался и об отечественном кино. "То, что делают российский кинематограф и продюсеры с актерами, – безобразие", – заявил он и привел в качестве примера актера Владимира Машкова, которого кино, по его мнению, из  среднего актера сделало гениальным.

Режиссер дал понять, что оценивает его способности весьма посредственными. "Каждый опытный театральный режиссер, увидев Владимира Машкова в кино, скажет, что у него весьма скудный потенциал и берет он только техничностью, которой обучился у Олега Табакова, не привнеся в нее ни души, ни ума, ни сострадания. Просто технарь", – заключил Римас Туминас.

Автор: 27 января 2020, 15:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Домогаров сильно постарел

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