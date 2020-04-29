"До скандала": жена пошла против воли Григория Лепса

Григорий Лепс и Эмин Агаларов устроили так называемую zoom-конференцию. Артисты рассказали о том, как живут без работы, проводя все время с семьей.

Не только простые люди, но и представители шоу-бизнеса переживают нелегкие времена. Из-за режима самоизоляции, введенного в результате пандемии коронавируса, артисты лишены возможности выступать, сниматься. У них нет на гастролей, ни корпоративов, ни "сборных" концертов. Тем не менее, Григорий Лепс признался, что пока не ощущает финансовых сложностей в связи с этим. "Да, хотелось бы больше денег, заработков, человек такое животное – ему всегда мало. Но ты ведь работал – надо было отложить", – философски отметил Григорий Лепс. Певец дал понять, что не собирается "ныть".

Как и все, Григорий Лепс теперь все свое время проводит с семьей. "Сын Иван занимался карате, играет в шахматы, плавает в бассейне и, как ни странно, начал интересоваться музыкой", – сообщил певец. Он признался, что негативно воспринял эту информацию. Григорий не раз говорил в интервью, что не хотел бы, чтобы его дети посвятили жизнь музыке. Поэтому, когда узнал о новом увлечении сына, выступил категорически против.

Вот только жена Анна пошла против воли мужа, поддержав желание сына. "Я был против настолько, что чуть ли не до скандала с женой. Супруга нашла педагога на удаленке – было уже три урока", – рассказал Григорий Лепс.

Дочери артиста тоже учатся удаленно. А Николь, например, еще три часа посвящает гимнастике, уточнил исполнитель. Далеко не все семьи справляются с навалившимися проблемами: отсутствием работы и доходов, невозможностью лишний раз выйти из дома и необходимостью нахождения практически круглосуточно дома, в семье. В результате, возникают ссоры, напряженности, некоторые семьи оказываются даже на грани развода.

Эмин Аагаларов видит в этом своеобразный плюс. "Карантин – это великий проверочный механизм. И, если люди долго закрыты в едином пространстве, то без вариантов поймут – могут ли они жить вместе. Вдруг это возможность, которая даст понять, с правильным ли человеком ты рядом", – цитирует артиста Starhit.