"У нас крепкая мужская любовь": вскрылись истинные отношения Лепса с молодым певцом-красавчиком

"Вы на самом деле так близки или просто вынуждены терпеть друг друга ради успеха?" – спросили ведущие шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". "То, что мы очень дружим – ни для кого не секрет", – серьезно ответил Лепс, а красавец EMIN добавил: "Мало того, можно сказать, мы по-мужски любим друг друга".
Не обошлось без шуток и по поводу предполагаемого авторства нового хита "Аперитив", который прозвучал в эфире: "Уж не Михаил ли Мишустин?.." "Ну, что вы, что вы! – открещивались артисты. – Это точно не он". "Чтобы спасти ситуацию, признайтесь, что тексты Лепсу пишет Дональд Трамп, – посоветовали ведущие Брагин, Гордеева и Захар, – Тем более, что он с ним действительно знаком". "Трамп, па-да-да…" – многозначительно спел Лепс вместо ответа.
Напомним, Emin и Дональд Трамп лично знакомы. Певец, по его признанию, был очень приятно удивлен тем, что нынешний президент Америки общается с окружающими без капли высокомерия. "Это он один из самых приятных, адекватных, умных, находчивых и при этом успешных людей, что мне доводилось встречать", – заявил артист в недавнем интервью. При этом добавил, что никогда не состоял ни в каких санкционных списках.
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