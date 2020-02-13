"У нас крепкая мужская любовь": вскрылись истинные отношения Лепса с молодым певцом-красавчиком

40-летний EMIN и 57-летний Григорий Лепс часто поют дуэтом. Но что на самом деле связывает двух популярных исполнителей? Накануне Дня всех влюбленных они впервые раскрыли секреты.

"Вы на самом деле так близки или просто вынуждены терпеть друг друга ради успеха?" – спросили ведущие шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". "То, что мы очень дружим – ни для кого не секрет", – серьезно ответил Лепс, а красавец EMIN добавил: "Мало того, можно сказать, мы по-мужски любим друг друга".

Не обошлось без шуток и по поводу предполагаемого авторства нового хита "Аперитив", который прозвучал в эфире: "Уж не Михаил ли Мишустин?.." "Ну, что вы, что вы! – открещивались артисты. – Это точно не он". "Чтобы спасти ситуацию, признайтесь, что тексты Лепсу пишет Дональд Трамп, – посоветовали ведущие Брагин, Гордеева и Захар, – Тем более, что он с ним действительно знаком". "Трамп, па-да-да…" – многозначительно спел Лепс вместо ответа.

Напомним, Emin и Дональд Трамп лично знакомы. Певец, по его признанию, был очень приятно удивлен тем, что нынешний президент Америки общается с окружающими без капли высокомерия. "Это он один из самых приятных, адекватных, умных, находчивых и при этом успешных людей, что мне доводилось встречать", – заявил артист в недавнем интервью. При этом добавил, что никогда не состоял ни в каких санкционных списках.