Стало известно о воссоединении Тимати с бывшей возлюбленной

Поклонники наблюдали за отношениями пары с 2004 года. Они познакомились на телепроекте "Фабрика звезд – 4". Алексе тогда было 15 лет, Тимати – 20. Однако вскоре их пути разошлись.
В клипе
на композицию "С чистого листа" Тимати и Алекса играют семейную пару. Живут они на съемной квартире, за которую давно не могут заплатить. Девушка уходит от мужа, а тот идет работать мойщиком машин.
Появляется в ролике и Григорий Лепс. Он выступает кем-то вроде волшебника, дающего жизненный урок "зазвездившемуся" коллеге.
Видео появилось на ютуб-канале рэпера Тимати 27 апреля. За достаточно короткое время ролик посмотрели десятки тысяч пользователей Сети.
Примечательно, что многие россияне обрадовались экранному воссоединению рэпера Тимати с бывшей избранницей. Им очень приятно видеть артистов вместе столько лет спустя.
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