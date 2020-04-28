Стало известно о воссоединении Тимати с бывшей возлюбленной

Рэпер Тимати и его бывшая девушка, певица Алекса сошлись ради съемок в новом клипе. По сюжету они играют супружескую пару.

Поклонники наблюдали за отношениями пары с 2004 года. Они познакомились на телепроекте "Фабрика звезд – 4". Алексе тогда было 15 лет, Тимати – 20. Однако вскоре их пути разошлись.

В клипе на композицию "С чистого листа" Тимати и Алекса играют семейную пару. Живут они на съемной квартире, за которую давно не могут заплатить. Девушка уходит от мужа, а тот идет работать мойщиком машин.



Появляется в ролике и Григорий Лепс. Он выступает кем-то вроде волшебника, дающего жизненный урок "зазвездившемуся" коллеге.

Видео появилось на ютуб-канале рэпера Тимати 27 апреля. За достаточно короткое время ролик посмотрели десятки тысяч пользователей Сети.

Примечательно, что многие россияне обрадовались экранному воссоединению рэпера Тимати с бывшей избранницей. Им очень приятно видеть артистов вместе столько лет спустя.