Киркоров задрожал перед побитой на "Маске" Долиной

Первый сезон шоу "Маска" подошел к концу. Самым ярким участником проекта стала Лариса Долина, которая выходила на сцену в костюме Оленя.

Победу в шоу "Маска" одержал Анатолий Цой. Он выступал в образе Льва. Певец долго водил за нос членов жюри, которые думали, что в этом костюме может скрываться Алексей Чумаков или Никита Пресняков. Однако никаких сомнений не было в том, что под маской Оленя скрывается народная артистка России Лариса Долина, которая каждый раз поражала зрителей превосходными номерами и вокалом. Так или иначе, когда настал момент, председатель жюри Филипп Киркоров присудил Долиной лишь третье место. Артист признался, что делал это, надеясь на понимание коллеги.

Киркорову было сложно сделать выбор, ведь он старался учитывать личность и авторитет Ларисы Александровны. Но Филипп решил пропустить вперед Анатолия Цоя и Карину Кокс. Таким образом артист "дал дорогу" молодым.

"Переживал, что она неправильно поймет. Но надо отдать должное Долиной, которая сама является педагогом и наставником, она очень правильно восприняла этот посыл", – цитирует Киркорова StarHit.

Филипп также отметил, что благодаря этому проекту он сыграл роль в становлении такого артистка, как Анатолий Цой.

Напомним, бывшая участница группы "Сливки" Карина Кокс, которая заняла второе место, два месяца скрывалась под маской Волка, чем невероятно впечатлила членов жюри. Она удивила своими вокальными данными. Гарик Мартиросян понадеялся, что Карина продолжит карьеру и добьется большего успеха.