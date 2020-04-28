"Разожрался": обрюзгший Охлобыстин выставил напоказ дряблый живот

Масла в огонь добавил тот факт, что артист напал на женщину, которая снимала на телефон, как проходит "подпольная" служба. Мужчину обвинили в безответственности, так как он пришел в церковь вместе с семьей. Кстати, одна из дочерей Ивана Охлобыстина некоторое время назад сдала положительный тест на коронавирус.
Впрочем, в одной из последних публикаций мужчину заботит совсем другой вопрос. Как заявил артист в своем инстаграм-аккаунте, он хочет скинуть лишние килограммы, поэтому усердно тренируется. "Разожрался за карантин, теперь кефир и гантели (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Иван Охлобыстин.
Пользователи Сети негативно отреагировали на обрюзгшее тело артиста, которое он во всей красе продемонстрировал на видео. "Пост был, а вы обожрались. Вот и верующий человек. Как так?))", "Как "разожрался"..? ... а пост?", "Пупок качай😜", "Батюшка..шо с вами?)", "Верующие-они такие.в камеру плюнут. *** пошлют.помолятся-боженька простит😉и дальше можно гадить", "На куличах в соборе разожрался? Ты хоть неделю дома поседел со своими детьми зараженными? Отец ***", – написали разгневанные фолловеры.
Не удалось Ивану Охлобыстину уйти и от ответа на вопрос о скандальной службе в храме Софии Премудрости Божией. Мужчина заявил, что все, кто были в церкви в тот день, – либо сотрудники "заведения", либо их родственники. "Лично я хочу, причастившись Святых Тайн на самой главной Литургии, выходить из храма торжествующим, душевно возвышенным, а не шнырять, как крыса от объективов", – заявил Охлобыстин.
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