Архивные фото жены Охлобыстина стали сенсацией

Иван Охлобыстин поделился архивными фотографиями жены, где она предстала в необычном для фанатов образе. Многие не сразу поверили, что на кадрах действительно Оксана Арбузова.



Популярный актер и сценарист Иван Охлобыстин прожил с горячо любимой супругой Оксаной Арбузовой уже 25 лет. Годы не охладили чувств влюбленных – звездный актер до сих пор нежно относится к жене и обращается к ней "моя декорация".



Накануне жена Охлобыстина отпраздновала 47-летие. Супруг поздравил возлюбленную, опубликовав на своей страничке в Инстаграм серию фотографий молодой Оксаны. Пост любящий мужчина сопроводил парой десятков сердечек.

Оказалось, что архивные снимки, на которых актриса предстает в образе настоящей оторвы – это кадры из популярного в 90-х фильма "Авария – дочь мента". В этой кинокартине жена Охлобыстина сыграла главную роль. Ее героиня, настоящая хулиганка и нарушительница общественного порядка, попадает в очень неприятную историю.

Фанаты популярного актера с легкостью узнали этот фильм, отметив, что очень любили киноленту. Однако подписчики далеко не сразу догадались, что жена Охлобыстина сыграла в молодежной драме главную роль. Дерзкая девушка на снимках совсем не похожа на матушку, а ведь Охлобыстин на протяжении десяти лет носил сан священника.

"Ну нет", "И это матушка?!", "Это ваша жена?" – пишут пораженные подписчики. Стоит отметить, что юная Оксана выглядит настоящей красоткой, так что легко догадаться, почему много лет назад молодой Иван Охлобыстин без ума влюбился в обольстительную девушку.