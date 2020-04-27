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"Могла живой и не выйти": избитая Хилькевич высказалась о домашнем насилии

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich/
За последние несколько дней российский интернет разделился на два лагеря из-за Регины Тодоренко, которая неаккуратно высказалась на тему домашнего насилия. Знаменитость в одном из своих интервью задалась вопросом, что сделали женщины для того, чтобы их не били.
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Девушки постсоветского пространства не оценили резкого высказывания в адрес жертв. На телеведущую накинулись со всех сторон: журнал Glamour лишил артистку звания "Женщина года", многие зарубежные компании приостановили рекламные кампании с участием Регины Тодоренко, а коллеги отвернулись от опальной звезды.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Анна Хилькевич также не осталась в стороне от скандала. Актриса рассказала о страшном опыте насилия, который ей пришлось пережить. Как отметила теледива, ей "повезло", она не была бита родственниками, зато за пределами дома случалось всякое.

"Я могла живой и не выйти (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред). Меня пытались изнасиловать, мне заламывали руки и били по лицу, мне угрожали", – рассказала девушка.

Анна Хилькевич отметила, что ее уберег Бог. По мнению знаменитости, никто не должен подвергаться насилию. Однако она поддержала Регину Тодоренко. Девушка добавила, что каждый может выразиться неправильно. "Это не повод втаптывать человека в грязь", – сказала актриса.

Поклонники неоднозначно отреагировали на пост Анны Хилькевич. "Т е им можно лить гавно на других людей, не разбираясь в теме, а все остальные должны это принять по-умному и не судить?!" – написал один из фолловеров. "Выразиться не правильно – это неосторожно обронить ту или иную фразу. А не дважды повторять в интервью", – добавил другой подписчик.

Автор: 27 апреля 2020, 16:46
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