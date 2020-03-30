"Меня это пугает": Хилькевич рассказала об обжорстве дочери

Актриса Анна Хилькевич – дважды мама. Вторую дочь, которой дали имя Маша, светская львица родила в августе позапрошлого года.

Накануне знаменитость рассказала о питании своей маленькой наследницы. По словам Хилькевич, девочка есть очень много и часто. "Маша любит есть. Нет, не так. Она просто обожает есть! И если честно, меня это иногда даже пугает", – призналась артистка.

Тем не менее, Анну радует тот факт, что теперь не приходится кормить дочь по ночам. Кроме того, в свои 1,5 года Маша уже потихоньку начала переходить от детского питания ко взрослому столу. Актриса утверждает, что они с мужем стараются кормить малышку по принципу "правильного питания".

Хилькевич старается готовить самостоятельно. Но из-за плотного рабочего графика ей не всегда удается это сделать. Поэтому на помощь приходят готовые блюда в баночках для детей.

Анна также отметила, что не заставляет Машу есть, если та не хочет. Заботливая мать уверена, что ребенок лучше знает, сколько пищи нужно его организму.

"Но не забудьте, мамочки, что перед вводом нового продукта в рацион малыша нужно все равно проконсультироваться у педиатра", – подчеркнула Хилькевич.