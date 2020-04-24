"Откуда все такие вылезаете?": Рудковскую обвинили в грубом обращении с сыном

Пользователи Сети регулярно делают замечания Яне Рудковской по поводу воспитания сына. Продюсер же оправдывает свою строгость. Она считает, что именно так вырастит из Саши настоящего чемпиона. Однако один из комментариев Яна не поняла. По ее мнению, претензия – полная чушь.
Рудковская опубликовала очередное фото утренней трапезы. На этот раз она была приготовлена для сына продюсера. На тарелке видны мучные изделия, а также свежие огурцы, клубника и черника. "Завтрак накрыт мною для Санька, я же держусь стойко на кефире!" – подписала снимок Яна.
Одному из подписчиков продюсера не понравилось, как Рудковская назвала наследника. "Грубая мамаша, маленького ребенка ласково слабо называть?" – спросил он. Яна не выдержала и поинтересовалась у пользователя Сети: "Господи, откуда все такие вылезаете? Что вы тут забыли-то? Вам тут точно не место!"
Поклонники же отметили изысканную композицию на обеденном столе. Многим понравились цветы, которые сделали обстановку более уютной. "Обожаю Ваши фото с завтраками, с цветами в красивых вазах", – написала одна из фанаток.
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