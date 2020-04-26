Рудковская расстается с самым дорогим

Телеведущая решила порадовать своих фанатов на самоизоляции. Она проводит необычный конкурс у себя в блоге и просит подписчиков быть максимально активными.

Популярная телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская во время самоизоляции заметно поднаторела в модных тенденциях. Супруга Плющенко уверенно осваивает "профессию" блогера.

Так, она уже успела поучаствовать в нескольких "инстаграм"-челленджах. К слову, в этом ее активно поддерживает любимый супруг фигурист Евгений Плющенко. Девушка время на карантине зря не теряет и даже научилась делать эксклюзивные маски с камелиями от Chanel.



Теперь же Яна Рудковская неожиданно решила устроить розыгрыш эксклюзивных предметов гардероба. Стоит отметить, что модница не представляет своей жизни без люксовых вещей и дорогих брендов.

Ранее она признавалась, что потратила на брендовые вещи более сотни миллионов рублей. И вот, чтобы повеселить фанатов на карантине и повысить активность на своей странице, телеведущая решилась расстаться с любимыми вещами.

О конкурсе звездный продюсер рассказала на своей страничке в Инстаграм. Девушка призывает подписываться на ее страницу и проявлять максимальную активность.

"Сегодня новый день и новый розыгрыш брендовых культовых вещей из моего гардероба. Вчерашние победители у меня в сторис, будьте активными, удача совсем рядом", – подписала своей пост знаменитость.

Отметим, Яна Рудковская известна дорогими приобретениями и коллекционированием эксклюзивных вещей. Только винтажных сумок в ее коллекции насчитывается более 50 экземпляров.