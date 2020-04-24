Смерть от коронавируса наступит в ближайшее время: звезде Первого канала стало совсем тяжело

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всего мира. Чтобы несколько миллиардов человек сидели по домам в самоизоляции – такого в истории еще не было. Тяжело приходится и простым людям, и звездам.

Ларису Вербицкую в нашей стране знают и любят. С апреля 1995 по декабрь 2014 года она была звездой Первого канала – вела программу "Доброе утро!" В январе 2018 года стала одной из ведущих познавательной передачи "Дневник активной жизни" на телеканале "Домашний". Сегодня, как и многие, популярная ведущая находится в самоизоляции. Впрочем, не сильно страдает.

"Это трудно объяснить, но только мой дом дает мне покой, – призналась Лариса. – Любимые книги, которые можно взять с полки, запахи и цвета, в которых я узнаю себя и своих близких. Как мы тут живем? Как все сейчас – не выходим за ворота, чтобы уберечь себя и родных".

Увы, за порогом большого дома телезвезды не все благополучно. "Уже стало совсем тяжело узнавать новости из самых разных стран, – отметила Вербицкая. – О тех, кто болен, о тех, кто умер, и что в ближайшее время их станет еще больше. Психосоматика – страшная вещь. Начинаешь и у себя находить похожие симптомы, о которых беспрерывно говорят".

В связи с этим 60-летняя Лариса советует находить радости в простых бытовых вещах. "Сейчас есть что-то трогательное и нежное в телефонных звонках от друзей и знакомых, когда мы звоним, чтобы узнать, кто и как себя чувствует, – рассказала телезвезда. – Мы все стали невероятно близкими. И беда чужой уже не бывает. В этом году весна и правда особенная. В нашем саду вновь расцвел рододендрон. В прошлые годы порой и времени не хватало радоваться этой красоте. Мы по-прежнему считаем дни, которые проходят иногда в медитации, иногда в тревоге, иногда в спорах, но всегда в любви".

Напомним, что по состоянию на 24 апреля в мире насчитывается 2 708 884 случая заражения COVID-19. От новой инфекции умерли 190 857 человек.