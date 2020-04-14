"Давай, выходи!": Тарзан вызвал коронавирус на бой

Тарзан посмеялся над коронавирусом. Он призвал COVID-19 выйти к бою. Поклонники не смогли сдержать эмоций.

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, видимо, совсем заскучал на карантине. Бодибилдер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, где он спел песню про коронавирус на мотив композиции "Черный ворон". Стриптизер печально смотрел в небо. Кадр украсила стоящая перед ним герань.

Однако в конце Тарзан решил развеселить своих поклонников, закричав: "Давай выходи, выходи биться!". После этого мужчина зловеще засмеялся.

Поклонники не смогли не оценить чувство юмора Сергея, другие же отметили приятный голос стриптизера. "Супер! Повеселил!", "Шикарный мужской тембр", "Красивый голос! Насыщенный и завораживающий!", "Вы сделали этот день!", – написали фолловеры.

Напомним, что недавно Наташа Королева рассказала, почему она с решила дать сыну весьма редкое имя Архип. Певица вспомнила Великую Отечественную войну и дедушек-фронтовиков, один из которых дошел до Берлина. Королева считает важным передавать память о заслугах ветеранов из поколения в поколение.