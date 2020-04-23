"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева

Звезда вспомнила трагедию в жизни Бориса Моисеева, который около десяти лет назад пережил инсульт и до сих пор до конца не восстановился. Надежда Бабкина рассказала, что нынешний концертный директор ее театра "Русская песня" Сергей Горох ранее на протяжении 26 лет работал арт-директором у эпатажного исполнителя.
По словам певицы, как-то раз Горох пришел к ней и сказал, что никогда не оставит Моисеева, который много для него сделал, сообщает "АиФ". По мнению Надежды Бабкиной, это правильный человеческий подход.
Певица призвала помогать Моисееву, делая это не для пиара, а по зову сердца. Достаточно совсем немногого: просто лишний раз позвонить и поговорить. "Человеку непросто", – констатировала Надежда Бабкина, добавив, что от этого никто не застрахован.
Напомним, Надежда Бабкина поступила в одну из столичных клиник в начале апреля. У исполнительницы выявили двусторонее воспаление легких. Народную артистку подключили к аппарату ИВЛ и даже ввели в искусственную кому.
На данный момент состояние звезды удалось стабилизировать.
Сейчас Надежда Бабкина проходит противовирусную и антибактериальную терапию – врачи пытаются подобрать оптимальный способ лечения.
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