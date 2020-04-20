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Появились новые подробности о состоянии тяжелобольной Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина была госпитализирована в начале апреля в одну из столичных клиник. Несмотря на то, что тест на коронавирус оказался отрицательным, женщина до сих пор не может оправиться от пневмонии.

Продолжение: "Общаемся через врачей": возлюбленный Бабкиной раскрыл подробности ее состояния
прочитано 1220 раз

Все это время о реальном состоянии здоровья прославленной певицы практически ничего не известно. Однако не так давно стало понятно, что ухудшений не происходит. Болезнь вошла в так называемое плато. 

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На связь с представителями СМИ вышел помощник Надежды Бабкиной Анатолий Собянин. Накануне появились слухи, что артистке стало лучше и она якобы даже покинула больницу, отправившись на домашнее лечение. Мужчина опроверг эту информацию. Надежда Георгиевна пока находится в стенах медицинского учреждения. "Продолжает поэтапное лечение", – добавил Собянин. 

Известно, что температура у певицы уже довольно длительно время в пределах нормы. Однако Бабкина все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По сообщениям работников клиники, женщина пришла в сознание и реагирует на вопросы, а также общается с врачами при помощи жестов. Медики опасаются давать прогнозы относительно здоровья Надежды Бабкиной. 

Напомним, нынешнее тяжелое состояние артистки – следствие неудачного самолечения. В конце марта женщина чувствовала себя плохо, однако вместо того, чтобы сходить к врачу, решила "попить чайку с медом". 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 20 апреля 2020, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бабкина устроила "мокрое" шоу

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надежда Бабкина сначала лежала в частной клинике.
С отрицательным тестом на коронавирус в Коммунарку никого не отправляют, чтобы не подвергать пациентов риску заражения.
Там все места заняты заражёнными.
Чтобы тяжелых
КВ-положительных больных госпитализировать, скорые в
Москве до 9 часов в очереди стоят.
А КВ-положительных больных без ярко выраженной симптоматики и отягощенного анамнеза просто оставляют на карантине дома.
Мест не хватает несмотря на то, что многие стационары экстренно перепрофилированы в инфекционные
Берегите себя и своих близких,
не нарушайте режим самоизоляции!
1

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