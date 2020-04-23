Инфицированная Надежда Бабкина заразила близкого человека

С 1 апреля Надежда Бабкина находится в больнице в Коммунарке. Говорят, артистка так долго лечится, потому что запустила болезнь. Инфицированная певица заразила как минимум двух человек.

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По некоторым данным, Надежда Бабкина почувствовала недомогание еще в конце зимы, когда вернулась из Америки, куда ездила вместе с молодым возлюбленным, певцом Евгением Гором. Тогда якобы приятельница посоветовала захворавшей артистке "прокапаться".

Негативно сказался на певице и ее трудоголизм. Несмотря на плохое самочувствие, Надежда Бабкина продолжала работать в театре "Русская песня", снималась в передаче Первого канала "Модный приговор". А еще готовилась к юбилею.

Правда, грандиозное торжество организовать не удалось, потому что ввели ограничительные меры. Тогда еще не было речи о тотальной самоизоляции, поэтому Надежда Бабкина справила 70-летие в кругу друзей и близких (было не больше 50 человек). Специально к юбилею певица сильно похудела. Говорят, она сбросила порядка 20 килограммов.

Такая нагрузка оказалась фатальной для организма Надежды Бабкиной, и 1 апреля артистку госпитализировали. Состояние звезды вызывало опасения у медиков, поэтому ее погрузили в искусственную кому.

Пока врачи спасали Надежду Бабкину, стало известно о том, что заболел ее соведущий по шоу "Модный приговор" Александр Васильев. Его, как и певицу, забрали в Коммунарку. На днях Александра выписали. По всей видимости, Васильев легче перенес болезнь или просто не занимался самолечением, а сразу обратился за квалифицированной помощью.

Самое интересное, что Александр до сих пор не знает, был ли у него коронавирус. Отметим, что этот диагноз якобы не подтвержден и у Надежды Бабкиной, хотя в медицинских кругах утверждают, что ее пневмония носит именно коронавирусный характер. "Я сдал пять тестов, четыре из которых были отрицательными. Один тест дал положительный результат", – сообщил историк моды.

Александр Васильев рассказал, что его лечили "химией", ставили капельницы, давали таблетки. "Я очень благодарен врачам, и тому, как они отнеслись ко мне. Я очень счастлив, что легко отделался", – признался шоумен. Ранее он высказал уверенность, что его заразила Надежда Бабкина. Однако зла на артистку Васильев не держит.

Что касается третьей ведущей Эвелины Хромченко, то она не жалуется на самочувствие. "А вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь", – цитирует Александра Васильева "Инфо24".