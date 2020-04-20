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Трагедия в семье Надежды Бабкиной: узнавший о смерти сын певицы вылетел в Россию

Фото: pixabay.com
В Астрахани уважаемую семью Бабкиных знают хорошо. Потомственный волжский казак Георгий Бабкин, его супруга – учитель младших классов Тамара Бабкина, дочь – певица Надежда Бабкина. Поэтому новость о трагедии потрясла многих.
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"Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер", – уверял Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

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Когда Бабкина отмечала день рождения, принимала цветы от родных и поздравления от бывших учеников, то и подумать, конечно, не могла, что через месяц все окончится. Позже ее сестра Лидия Александровна рассказывала, что накануне покойная чувствовала себя неважно – у нее отекли ноги, повысилась утомляемость. Родные настаивали на срочной госпитализации, но Бабкина решила провести последние дни жизни в семейных заботах. 

Ей стало плохо в ванной, где она затеяла стирку. Сердце внезапно остановилось – женщина даже не успела позвать на помощь. Бездыханное тело обнаружили на полу ванной комнаты спасатели, которых вызвали обеспокоенные родные. Причем, чтобы попасть в квартиру, мчсникам пришлось выбивать дверь.

Надежда Георгиевна, узнав о смерти своей 83-летней матери Тамары Александровны, тут же отменила все концерты, съемки в "Огоньках", и прилетела на родину. Туда же с женой Татьяной направился и сын певицы (Данила Бабкин – кандидат юридических наук,  владелец юридической фирмы, звонарь храма Спаса Нерукотворного в Москве), который жил в Америке.

Потом артистка часто говорила, что и без того тяжелый для страны 2008-й – самый страшный в ее жизни, поскольку забрал родного и близкого человека.

Похоронили Тамару Александровну на городском астраханском кладбище возле ее мужа Георгия Бабкина, который скончался еще в 1990 году. Таким образом, вдова пережила супруга на 28 лет...

Автор: 20 апреля 2020, 09:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бабкина устроила "мокрое" шоу

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