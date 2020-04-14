Наташа Королева раскрыла тайну происхождения необычного имени сына

Наташа Королева решила рассказать поклонникам, почему назвала своего сына Архипом. Однако начала певица рассказ с упоминания о приближающемся празднике.

Единственному наследнику Наташи Королевой и Сергея Глушко уже 18 лет, однако за все время певица никогда не рассказывала, почему дала сыну столь редкое имя – Архип. Раскрыть тайну артистка решила лишь сейчас, опубликовав очередной пост в своем инстаграм-аккаунте.

Повествование певица начала с упоминания Дня Победы, который скоро будет отмечаться в России. Она отметила, что этот праздник по-настоящему объединяет всю страну. Память о победе над фашизмом должна передаваться из поколения в поколение, считает Королева. Она рассказала, что один ее дедушка во время войны дошел до Берлина. Второй же погиб под Кенигсбергом за год до победы. В честь него она и назвала сына.

Публикацию Наташа сопроводила, по мнению поклонников, неподходящей фотографией, где артистка позирует в телесном топе и пронзительно смотрит в объектив камеры. А вот выбор имени для наследника подписчики оценили.

Напомним, что в день совершеннолетия сына Наташа Королева опубликовала видео, где Архип позирует во время фотосессии с голым торсом. Кадры впечатлили пользователей Сети.