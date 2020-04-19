Охлобыстин притащил всю семью на VIP-богослужение в разгар эпидемии

Актер строго соблюдал правила самоизоляции, поскольку у его дочери Анфисы был выявлен COVID-19. Врачи велели семье в ближайшие несколько недель оставаться дома, несмотря на положительную динамику лечения. Однако Охлобыстин не послушал советов медиков.
В храме, куда отправился артист, находилось порядка шестидесяти привилегированных гостей. Среди прихожан были и VIP-персоны. Заметив журналистов, Охлобыстин стал на них нападать, спрашивая, что они снимают, сообщает телеграм-канал BAZA.
Отметим, что ранее актер посетовал на то, что правительство решило закрыть храмы. Иван Охлобыстин считает, что так поступили зря. Он отметил, что это первый такой черный год – без Пасхи, передает "Царьград".
Напомним, актер рассказывал, что в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Москве их дружная семья не унывает. Они с супругой и шестью детьми играют в настольные игры и вместе готовят.
Как писали "Дни.ру", с 22 апреля из-за коронавируса в Москве вносятся изменения в действующий пропускной режим. Горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии электронных карт "Тройка", "Стрелка", а также месячных проездных и социальных карт. Их номер нужно вносить в цифровой пропуск.
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