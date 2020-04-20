"Зачем надо было себя перекраивать?": фото неузнаваемой Кудрявцевой стали сенсацией

Лера Кудрявцева росла в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске, в семье научных сотрудников. Мало кто знает, как выглядела в то время популярная ведущая. Звезда телеканала НТВ опубликовала фотографии, на которых запечатлена школьницей.
Длинные темные волосы, аккуратно подстриженная челка, тонкие губы в легкой улыбке, скромная одежда – такой Леру Кудрявцеву видели, скорее всего, только родители, учителя и одноклассники. В этой миловидной девочке сложно узнать секс-бомбу отечественного телевидения, обожающую появляться перед камерами в декольтированных платьях, с убранными в замысловатые прически светлыми волосами, с большим количеством косметики на лице.
По всей видимости, от тоски, вызванной самоизоляцией, Лера Кудрявцева ударилась в воспоминания. Она поинтересовалась, что могут о своем детстве рассказать ее многочисленные подписчики.
Пока одни делились воспоминаниями, другие высказали свое мнение относительно внешности Леры Кудрявцевой. Подписчики ее инстаграм-аккаунта рассыпались в комплиментах телеведущей и задались вопросами, зачем она захотела внести коррективы. "Зачем надо было себя перекраивать?", "К чему эти губы-вареники?", "Было же и так хорошо. К чему эти операции?" – посетовали наблюдательные фанаты.
По их мнению, Лера Кудрявцева увеличила губы, исправила форму носа и убрала комочки Биша. К тому же телеведущая вставила грудные имплантаты. Сама же гламурная блондинка уверяет, что лишь увеличивала бюст. К слову, когда один из имплантов стал подтекать, Лера Кудрявцева вытащила из груди силикон, вернув природные формы.
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